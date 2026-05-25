2026 Ankara’da Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta Kılınacak? Ankara merkez, Akyurt Ayaş Bala Beypazarı Çamlıdere Çubuk Elmadağ Evren Güdül Haymana Kahramankazan Kalecik Kızılcahamam Nallıhan Polatlı Şereflikoçhisar ilçeleri Kurban Bayramı Namazı saati

Ankara'da Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta Kılınacak?
Bayram namazı, güneş doğduktan yaklaşık 45-50 dakika sonra kılınır. 2026 yılı Kurban Bayramı için yapılan hesaplamalara göre Ankara'da kurban bayram namazı 27 Mayıs Çarşamba günü saat 05.59'da eda edilecek.
Ankara İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri
Ankara Merkez: 05.59
Akyurt: 05.57
Ayaş: 06.01
Bala: 05.59
Beypazarı: 06.02
Çamlıdere: 05.59
Çubuk: 05.57
Elmadağ: 05.57
Evren: 05.57
Güdül: 06.01
Haymana: 06.01
Kahramankazan: 05.59
Kalecik: 05.56
Kızılcahamam: 05.58
Nallıhan: 06.04
Polatlı: 06.02
Şereflikoçhisar: 05.58