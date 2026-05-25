Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

2026 Artvin’de Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta? Artvin Merkez, Ardanuç, Arhavi, Borçka, Hopa, Kemalpaşa, Murgul, Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde Kurban Bayramı Namazı Vakitleri
Artvin’de Kurban Bayramı namazı saati belli oldu. Bayramın ilk sabahında camilere akın edecek vatandaşlar, bayram namazı saatini merak ediyor. İşte, 2026 Kurban Bayramı için Artvin ve ilçelerinde bayram namazı saatleri…

Artvin'de 2026 Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta Kılınacak?

Bayram namazı, güneş doğduktan yaklaşık 45-50 dakika sonra kılınır. 2026 yılı Kurban Bayramı için yapılan hesaplamalara göre Artvin'de kurban bayram namazı 27 Mayıs Çarşamba günü saat 05.20'de eda edilecek.

Artvin İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri

Merkez: 05.20

Ardanuç: 05.19

Arhavi: 05.22

Borçka: 05.20

Hopa: 05.21

Kemalpaşa: 05.20

Murgul: 05.21

Şavşat: 05.18

Yusufeli: 05.22

Artvin genelinde bayram sabahı camilerde manevi bir atmosfer yaşanacak. Bayram namazını camide kılmak isteyen vatandaşların, belirtilen saatten önce camilere ulaşmaları tavsiye ediliyor.

