2026 Aydın’da Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta? Aydın Bozdoğan, Buharkent, Çine, Didim, Efeler, Germencik, İncirliova, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Kuyucak, Nazilli, Söke, Sultanhisar ve Yenipazar ilçeleri Kurban Bayramı Namazı saatleri

Aydın'da Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta Kılınacak?
Bayram namazı, güneş doğduktan yaklaşık 45-50 dakika sonra kılınır. 2026 yılı Kurban Bayramı için yapılan hesaplamalara göre Aydın'da kurban bayram namazı 27 Mayıs Çarşamba günü saat 06.23'de eda edilecek.
2026 Aydın İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri
Merkez: 06.23
Bozdoğan: 06.22
Buharkent: 06.20
Çine: 06.23
Didim: 06.27
Germencik: 06.24
İncirliova: 06.24
Karacasu: 06.21
Karpuzlu: 06.24
Koçarlı: 06.24
Köşk: 06.23
Kuşadası: 06.26
Kuyucak: 06.21
Nazilli: 06.21
Söke: 06.25
Sultanhisar: 06.22
Yenipazar: 06.22
Kaynak: Haber Merkezi