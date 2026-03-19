2026 Aydın’da Ramazan Bayramı Namazı Saat Kaçta? Aydın Merkez ilçesi bulunmaktadır. Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bu ilçeler; Bozdoğan, Buharkent, Çine, Didim, Efeler, Germencik, İncirliova, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Kuyucak, Nazilli, Söke, Sultanhisar ve Yenipazar ilçeleri Bayram Namazı saatleri

Aydın'da Bayram Namazı Saat Kaçta?
Bayram namazı, güneş doğduktan yaklaşık 45-50 dakika sonra kılınır. 2026 yılı Ramazan Bayramı için yapılan hesaplamalara göre, Aydın'da bayram namazı 20 Mart Cuma günü saat 07.42'de eda edilecek.
Aydın İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri
Merkez: 07.42
Bozdoğan: 07.40
Buharkent: 07.39
Çine: 07.41
Didim: 07.45
Germencik: 07.43
İncirliova: 07.43
Karacasu: 07.39
Karpuzlu: 07.42
Koçarlı: 07.43
Köşk: 07.42
Kuşadası: 07.45
Kuyucak: 07.40
Nazilli: 07.40
Söke: 07.44
Sultanhisar: 07.41
Yenipazar: 07.41
Kaynak: Haber Merkezi