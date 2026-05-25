2026 Balıkesir’de Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta? Balıkesir Merkez Ayvalık Balya Bandırma Bigadiç Burhaniye Dursunbey Edremit Erdek Gömeç Gönen Havran İvrindi Kepsut Manyas Marmara Savaştepe Sındırgı Susurluk ilçelerinde Kurban Bayram Namazı Vakitleri

Balıkesir'de Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta Kılınacak?
Bayram namazı, güneş doğduktan yaklaşık 45-50 dakika sonra kılınır. 2026 yılı Kurban Bayramı için yapılan hesaplamalara göre Balıkesir'de kurban bayram namazı 27 Mayıs Çarşamba günü saat 06.19'da eda edilecek.
Balıkesir İlçelerinde 2026 Kurban Bayramı Namazı Saatleri
Merkez: 06.19
Ayvalık: 06.25
Balya: 06.20
Bandırma: 06.17
Bigadiç: 06.19
Burhaniye: 06.23
Dursunbey: 06.16
Edremit: 06.23
Erdek: 06.18
Gömeç: 06.24
Gönen: 06.19
Havran: 06.23
İvrindi: 06.21
Kepsut: 06.18
Manyas: 06.18
Marmara: 06.18
Savaştepe: 06.21
Sındırgı: 06.19
Susurluk: 06.28