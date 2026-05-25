2026 Bartın’da Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta? Bartın Merkez Amasra Kurucaşile ve Ulus ilçesi Kurban Bayramı Namazı Vakitleri

Bartın'da Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta Kılınacak?
Bayram namazı, güneş doğduktan yaklaşık 45-50 dakika sonra kılınır. 2026 yılı Kurban Bayramı için yapılan hesaplamalara göre Bartın'da kurban bayram namazı 27 Mayıs Çarşamba günü saat 05.57'de eda edilecek.
Bartın İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri
Merkez: 05.57
Kurucaşile: 05.55
Ulus: 05.56
Amasra: 05.57
Bartın genelinde bayram sabahı camilerde manevi bir atmosfer yaşanacak. Bayram namazını camide kılmak isteyen vatandaşların, belirtilen saatten önce camilere ulaşmaları tavsiye ediliyor.
