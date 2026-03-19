2026 Bartın’da Ramazan Bayramı Namazı Saat Kaçta? Bartın Merkez Amasra Kurucaşile ve Ulus ilçesi Bayram Namazı Vakitleri

Bartın Bayram Namazı Saat Kaçta?
Bayram namazı, güneş doğduktan yaklaşık 45-50 dakika sonra kılınır. 2026 yılı Ramazan Bayramı için yapılan hesaplamalara göre, Bartın'da bayram namazı 20 Mart Cuma günü saat 07.26'da eda edilecek.
Bartın İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri
Bartın Merkez: 07.26
Kurucaşile: 07.25
Ulus: 07.25
Amasra: 07.26
Bartın genelinde bayram sabahı camilerde manevi bir atmosfer yaşanacak. Bayram namazını camide kılmak isteyen vatandaşların, belirtilen saatten önce camilere ulaşmaları tavsiye ediliyor.
