2026 Bayburt’ta Ramazan Bayramı Namazı Saat Kaçta? Bayburt Merkez, Aydıntepe Demirözü ilçeleri Bayram Namazı saati
Bayburt’ta Ramazan Bayramı namazı saati belli oldu. Bayramın ilk sabahında camilere akın edecek vatandaşlar, bayram namazı saatini merak ediyor. İşte, 2026 Ramazan Bayramı için Bayburt ve ilçelerinde bayram namazı saatleri…
Bayburt'ta Bayram Namazı Saat Kaçta?
Bayram namazı, güneş doğduktan yaklaşık 45-50 dakika sonra kılınır. 2026 yılı Ramazan Bayramı için yapılan hesaplamalara göre, Bayburt'ta bayram namazı 20 Mart Cuma günü saat 06.54'te eda edilecek.
Bayburt İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri
Merkez: 06.54
Aydıntepe: 06.54
Demirözü: 06.55
Bayburt genelinde bayram sabahı camilerde manevi bir atmosfer yaşanacak. Bayram namazını camide kılmak isteyen vatandaşların, belirtilen saatten önce camilere ulaşmaları tavsiye ediliyor.
