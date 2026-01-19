GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Bedelli Askerlik Yerleri Nasıl Sorgulanır?

Güncelleme Tarihi:

Bedelli Askerlik Yerleri Nasıl Sorgulanır?

Türkiye'de askerlik yükümlüsü gençler için önemli gelişmeler yaşanıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü, 2026 yılı bedelli askerlik celp ve sevk işlemlerine ilişkin takvimi yayımladı. Buna göre, bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları ve görev yapacakları yerler 22 Ocak 2026 tarihinde e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

Bu tarih, şu anki sınıflandırma dönemi için geçerli olup, sonuçlar aynı zamanda askerlik şubelerinden de öğrenilebilecek.

Bedelli Askerlik Yerleri Nasıl Sorgulanır?

Sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra, bedelli askerlik yerleri e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulanabilecek. İşte adım adım sorgulama süreci:

www.turkiye.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaranız ve şifrenizle giriş yapın. (e-Devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden edinebilirsiniz.), Arama çubuğuna "Askerliğim" veya "Milli Savunma Bakanlığı Sınıflandırma Sonucu Sorgulama" yazın. "Askerliğim" hizmeti altında sınıflandırma sonuçları, celp dönemi, sevk tarihi ve görev birliği bilgilerinizi görebilirsiniz. Ayrıca "Askerlik Durum Belgesi Sorgulama" seçeneğiyle detaylı belge alabilirsiniz.

Yükümlüler, celp ve sevk dönemi değişikliklerini e-Devlet üzerinden veya en yakın askerlik şubesine başvurarak yapabilir. Değişiklik talepleri, sevk tarihinden 10 gün öncesine kadar ve en fazla 3 kez gerçekleştirilebilir. Temel eğitim planlamasındaki kontenjanlara göre onay verilecek.

2026 Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar?

MSB'nin açıklamasına göre, 2026 yılının ilk altı ayı (Ocak-Haziran) için bedelli askerlik ücreti 333.089,04 TL olarak belirlendi. 

Başvurular 7 Ocak itibarıyla başlamış olup, ödemesini tamamlayan yükümlüler 2026 celp dönemlerinde temel eğitim için sevk edilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

