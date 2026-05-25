2026 Bingöl’de Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta Kılınacak? Bingöl Merkez, Adaklı, Genç, Karlıova, Kiğı, Solhan, Yayladere ve Yedisu ilçesi Kurban Bayramı Namazı saati

Bingöl'de Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta Kılınacak?
Bayram namazı, güneş doğduktan yaklaşık 45-50 dakika sonra kılınır. 2026 yılı Kurban Bayramı için yapılan hesaplamalara göre Bingöl'de kurban bayram namazı 27 Mayıs Çarşamba günü saat 05.31'de eda edilecek.
Bingöl İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri
Bingöl Merkez: 05.31
Adaklı: 05.30
Karlıova: 05.28
Kiğı: 05.30
Solhan: 05.28
Yayladere: 05.31
Yedisu: 05.29
Bingöl genelinde bayram sabahı camilerde manevi bir atmosfer yaşanacak. Bayram namazını camide kılmak isteyen vatandaşların, belirtilen saatten önce camilere ulaşmaları tavsiye ediliyor.