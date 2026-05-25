2026 Bitlis’te Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta? Bitlis Merkez Adilcevaz, Ahlat, Güroymak, Hizan, Mutki ve Tatvan ilçeleri Kurban Bayramı Namazı saati

Bitlis'te Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta Kılınacak?
Bayram namazı, güneş doğduktan yaklaşık 45-50 dakika sonra kılınır. 2026 yılı Kurban Bayramı için yapılan hesaplamalara göre Bitlis'te kurban bayram namazı 27 Mayıs Çarşamba günü saat 05.25'de eda edilecek.
Bitlis İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri
Bitlis Merkez: 05.25
Adilcevaz: 05.22
Ahlat: 05.23
Güroymak: 05.25
Hizan: 05.24
Mutki: 05.26
Tatvan: 05.24
Bitlis genelinde bayram sabahı camilerde manevi bir atmosfer yaşanacak. Bayram namazını camide kılmak isteyen vatandaşların, belirtilen saatten önce camilere ulaşmaları tavsiye ediliyor.