2026 Bolu’da Ramazan Bayramı Namazı Saat Kaçta? Bolu Merkez Dörtdivan, Gerede, Göynük, Kıbrıscık, Mengen, Mudurnu, Seben ve Yeniçağa ilçesi Bayram Namazı saati

Bolu'da Bayram Namazı Saat Kaçta?
Bayram namazı, güneş doğduktan yaklaşık 45-50 dakika sonra kılınır. 2026 yılı Ramazan Bayramı için yapılan hesaplamalara göre, Bolu'da bayram namazı 20 Mart Cuma günü saat 07.24'de eda edilecek.
Bolu İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri
Merkez: 07.24
Dörtdivan: 07.27
Gerede: 07.26
Göynük: 07.32
Kıbrıscık: 07.27
Mengen: 07.27
Mudurnu: 07.30
Seben: 07.28
Yeniçağa: 07.27
Bolu genelinde bayram sabahı camilerde manevi bir atmosfer yaşanacak. Bayram namazını camide kılmak isteyen vatandaşların, belirtilen saatten önce camilere ulaşmaları tavsiye ediliyor.
Kaynak: Haber Merkezi