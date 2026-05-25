2026 Burdur’da Ramazan Bayramı Namazı Saat Kaçta? Burdur Merkez, Ağlasun Altınyayla Bucak Çavdır Çeltikçi Gölhisar Karamanlı Kemer Tefenni ve Yeşilova ilçesi Bayram Namazı saati

Burdur'da Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta Kılınacak?
Bayram namazı, güneş doğduktan yaklaşık 45-50 dakika sonra kılınır. 2026 yılı Kurban Bayramı için yapılan hesaplamalara göre Burdur'da kurban bayram namazı 27 Mayıs Çarşamba günü saat 06.14'de eda edilecek.
Burdur İlçelerinde 2026 Kurban Bayramı Namazı Saatleri
Burdur Merkez: 06.14
Ağlasun: 06.13
Altınyayla: 06.18
Bucak: 06.13
Çavdır: 06.18
Çeltikçi: 06.14
Gölhisar: 06.18
Karamanlı: 06.17
Kemer: 06.16
Tefenni: 06.17
Yeşilova: 06.16
Burdur genelinde bayram sabahı camilerde manevi bir atmosfer yaşanacak. Bayram namazını camide kılmak isteyen vatandaşların, belirtilen saatten önce camilere ulaşmaları tavsiye ediliyor.