2026 Bursa’da Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta? Bursa Merkez, Yıldırım, Gürsu, Osmangazi, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Karacabey, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi, Yenişehir Kurban Bayramı Namazı Vakitleri

Bursa'da Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta Kılınacak?
Bayram namazı, güneş doğduktan yaklaşık 45-50 dakika sonra kılınır. 2026 yılı Kurban Bayramı için yapılan hesaplamalara göre Bursa'da kurban bayram namazı 27 Mayıs Çarşamba günü saat 06.13'te eda edilecek.
2026 Bursa İlçelerinde Kurban Bayramı Namazı Saatleri
Bursa Merkez: 06.13
Büyükorhan: 06.15
Gemlik: 06.12
Harmancık: 06.14
İnegöl: 06.12
İznik: 06.10
Karacabey: 06.16
Keleş: 06.13
Kestel: 06.13
Mudanya: 06.14
Mustafakemalpaşa: 06.16
Orhaneli: 06.14
Orhangazi: 06.12
Yenişehir: 06.11