2026 Bursa’da Ramazan Bayramı Namazı Saat Kaçta? Bursa Merkez, Yıldırım, Gürsu, Osmangazi, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Karacabey, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi, Yenişehir Bayram Namazı Vakitleri

Bursa'da Bayram Namazı Saat Kaçta?
Bayram namazı, güneş doğduktan yaklaşık 45-50 dakika sonra kılınır. 2026 yılı Ramazan Bayramı için yapılan hesaplamalara göre, Bursa'da bayram namazı 20 Mart Cuma günü saat 07.38'de eda edilecek.
Bursa İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri
Bursa Merkez: 07.38
Yıldırım, Gürsu, Osmangazi: 07.38
Büyükorhan: 07.39
Gemlik: 07.38
Harmancık: 07.38
İnegöl: 07.37
İznik: 07.36
Karacabey: 07.41
Keleş: 07.38
Kestel: 07.38
Mudanya: 07.39
Mustafakemalpaşa: 07.41
Orhaneli: 07.39
Orhangazi: 07.38
Yenişehir: 07.36
