2026 Çay Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta Kılınacak? Afyon Çay Kurban Bayramı Namazı Vakti

Çay Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta Kılınacak?
Bayram namazı, güneş doğduktan yaklaşık 45-50 dakika sonra kılınır. 2026 yılı Kurban Bayramı için yapılan hesaplamalara göre Çay kurban bayram namazı 27 Mayıs Çarşamba günü saat 06:09'da eda edilecek.
Afyonkarahisar İlçelerinde Kurban Bayramı Namazı Saatleri
Merkez: 06.11
Başmakçı: 06.15
Bayat: 06.09
Bolvadin: 06.09
Çay: 06.09
Çobanlar: 06.10
Dazkırı: 06.15
Dinar: 06.14
Emirdağ: 06.08
Evciler: 06.15
Hocalar: 06.13
İhsaniye: 06.11
İscehisar: 06.10
Kızılören: 06.13
Sandıklı: 06.12
Sinanpaşa: 06.12
Şuhut: 06.11
Sultandağı: 06.08