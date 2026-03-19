2026 Çorum’da Ramazan Bayramı Namazı Saat Kaçta? Çorum MerkezAlaca, Bayat, Boğazkale, Dodurga, İskilip, Kargı, Laçin, Mecitözü, Oğuzlar, Ortaköy, Osmancık, Sungurlu ve Uğurludağ ilçesi Bayram Namazı saati

Çorum'da Bayram Namazı Saat Kaçta?
Bayram namazı, güneş doğduktan yaklaşık 45-50 dakika sonra kılınır. 2026 yılı Ramazan Bayramı için yapılan hesaplamalara göre, Çorum'da bayram namazı 20 Mart Cuma günü saat 07.15'te eda edilecek.
Çorum İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri
Çorum Merkez: 07.15
Alaca: 07.15
Bayat: 07.18
Boğazkale: 07.16
Dodurga: 07.16
İskilip: 07.17
Kargı: 07.17
Laçin: 07.15
Mecitözü: 07.14
Oğuzlar: 07.16
Ortaköy: 07.14
Osmancık: 07.16
Sungurlu: 07.17
Uğurludağ: 07.17
Kaynak: Haber Merkezi