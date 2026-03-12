GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
2026’da Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı’nın birinci gününden kaç gün sonra başlayacaktır? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

2026’da Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı’nın birinci gününden kaç gün sonra başlayacaktır? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

2026 yılındaki dini takvime göre bayram tarihleri şu şekildedir:

  • Ramazan Bayramı'nın 1. günü: 20 Mart 2026, Cuma

  • Kurban Bayramı'nın 1. günü: 27 Mayıs 2026, Çarşamba

Bu iki tarih arasındaki süreyi hesapladığımızda; 2026'da Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı'nın birinci gününden tam 68 gün sonra başlayacaktır.

Hesaplama Detayı:

  • Mart ayından kalan günler: 11 gün (20 Mart hariç)

  • Nisan ayı: 30 gün

  • Mayıs ayından geçen günler: 27 gün (Kurban Bayramı'nın başladığı gün dahil)

  • Toplam: 11 + 30 + 27 = 68 gün

Kaynak: Haber Merkezi

