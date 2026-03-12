2026’da Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı’nın birinci gününden kaç gün sonra başlayacaktır? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

2026 yılındaki dini takvime göre bayram tarihleri şu şekildedir:
-
Ramazan Bayramı'nın 1. günü: 20 Mart 2026, Cuma
-
Kurban Bayramı'nın 1. günü: 27 Mayıs 2026, Çarşamba
Bu iki tarih arasındaki süreyi hesapladığımızda; 2026'da Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı'nın birinci gününden tam 68 gün sonra başlayacaktır.
Hesaplama Detayı:
-
Mart ayından kalan günler: 11 gün (20 Mart hariç)
-
Nisan ayı: 30 gün
-
Mayıs ayından geçen günler: 27 gün (Kurban Bayramı'nın başladığı gün dahil)
-
Toplam: 11 + 30 + 27 = 68 gün
