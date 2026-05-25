2026 Denizli’de Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta? Denizli Merkez Acıpayam, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Sarayköy, Serinhisar ve Tavas ilçesi Kurban Bayramı Namazı saati

Denizli'de 2026 Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta Kılınacak?
Bayram namazı, güneş doğduktan yaklaşık 45-50 dakika sonra kılınır. 2026 yılı Kurban Bayramı için yapılan hesaplamalara göre Denizli ‘de kurban bayram namazı 27 Mayıs Çarşamba günü saat 06.19'da eda edilecek.
Denizli ve İlçelerinde 2026 Bayram Namazı Saatleri
Merkez: 06.19
Acıpayam: 06.18
Babadağ: 06.19
Baklan: 06.16
Bekilli: 06.16
Beyağaç: 06.20
Bozkurt: 06.16
Buldan: 06.19
Çal: 06.16
Çameli: 06.19
Çardak: 06.16
Çivril: 06.15
Güney: 06.18
Honaz: 06.18
Kale: 06.20
Sarayköy: 06.19
Serinhisar: 06.19
Tavas: 06.19