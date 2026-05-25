2026 Diyarbakır’da Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta Kılınacak? Diyarbakır Merkez, Bismil, Çermik, Çınar, Çüngüş, Dicle, Eğil, Ergani, Hani, Hazro, Kocaköy, Kulp, Lice ve Silvan Kurban Bayramı Namazı saatleri

Bartın'da Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta Kılınacak?
Bayram namazı, güneş doğduktan yaklaşık 45-50 dakika sonra kılınır. 2026 yılı Kurban Bayramı için yapılan hesaplamalara göre Diyarbakır'da kurban bayram namazı 27 Mayıs Çarşamba günü saat 05.34'de eda edilecek.
Diyarbakır İlçelerinde Kurban Bayramı Namazı Saatleri
Merkez: 05.34
Bismil: 05.32
Çermik: 05.36
Çınar: 05.33
Çöngüş: 05.37
Dicle: 05.33
Eğil: 05.34
Ergani: 05.35
Hani: 05.32
Hazro: 05.31
Kocaköy: 05.32
Kulp: 05.29
Lice: 05.31
Silvan: 05.30