2026 Diyarbakır’da Ramazan Bayramı Namazı Saat Kaçta? Diyarbakır Merkez, Bismil, Çermik, Çınar, Çüngüş, Dicle, Eğil, Ergani, Hani, Hazro, Kocaköy, Kulp, Lice ve Silvan Bayram Namazı saatleri

Diyarbakır'da Bayram Namazı Saat Kaçta?
Bayram namazı, güneş doğduktan yaklaşık 45-50 dakika sonra kılınır. 2026 yılı Ramazan Bayramı için yapılan hesaplamalara göre Diyarbakır'da bayram namazı 20 Mart Cuma günü saat 06.53'de eda edilecek.
Diyarbakır İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri
Diyarbakır Merkez: 06.53
Bismil: 06.51
Çermik: 06.56
Çınar: 06.52
Çöngüş: 06.57
Dicle: 06.54
Eğil: 06.54
Ergani: 06.55
Hani: 06.52
Hazro: 06.51
Kocaköy: 06.52
Kulp: 06.50
Lice: 06.51
Silvan: 06.50
Kaynak: Haber Merkezi