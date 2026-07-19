GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
47,253 TL
EURO
53,928 TL
STERLİN
63,659 TL
GRAM
6.107 TL
ÇEYREK
10.066 TL
YARIM
20.010 TL
CUMHURİYET
39.622 TL
YAŞAM Haberleri

2026 Dünya Kupası Kaç Kilo, Kaç KG, Kaç Gram? 2026 Dünya Kupası Ağırlığı Ne Kadar? 2026 Dünya Kupası Altın Mı?

2026 Dünya Kupası Kaç Kilo, Kaç KG, Kaç Gram? 2026 Dünya Kupası Ağırlığı Ne Kadar? 2026 Dünya Kupası Altın Mı?

Futbol dünyasının en prestijli turnuvası olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşacak takımın kaldıracağı ikonik kupanın fiziksel özellikleri, turnuva yaklaştıkça futbolseverler tarafından en çok merak edilen detaylar arasında yer alıyor. Dev organizasyonun ihtişamını yansıtan bu ödül, ağırlığıyla da dikkat çekiyor.

Peki, dünyanın en çok arzulanan bu ödülü tam olarak kaç kilo ağırlığındadır ve şampiyonlar podyumda nasıl bir yükü göğüslemektedir?

İtalyan heykeltıraş Silvio Gazzaniga tarafından tasarlanan mevcut FIFA Dünya Kupası kupası, taşınması ve havaya kaldırılması kolay olacak şekilde özel standartlarda üretilmiştir. Kupa, yapısında barındırdığı değerli madenler ve tabanındaki özel taşlar nedeniyle oldukça hatırı sayılır bir kütleye sahiptir.

2026 Dünya Kupası Kaç Kilo Ve Kaç Gramdır?

Orijinal FIFA Dünya Kupası kupasının resmi toplam ağırlığı tam olarak 6,175 kilogramdır (6 kilo 175 gram).

Kupanın bu ağırlığı, sadece yapımında kullanılan altın madeninden kaynaklanmaz. Yaklaşık 36,8 santimetre boyundaki bu ikonik sanat eserinin taban kısmında yer alan iki katmanlı yeşil malahit taşı da bu toplam ağırlığın (yaklaşık 1,175 kilogramı) önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

Dünya Kupası Tamamen Som Altından Mı Yapılmıştır?

Dünya Kupası som altından yapılmıştır ancak içi tamamen dolu (masif) değildir; kupa içi boş (hollow) bir yapıya sahiptir. Kupanın dış yüzeyi ve ana gövdesi 18 ayar (yüzde 75 saflıkta) altından üretilmiştir.

Kupanın içinin boş bırakılmasının çok mantıklı bir sebebi vardır. Uzmanlar ve kimyagerler, eğer bu kupa içi tamamen dolu som altından yapılsaydı ağırlığının 70 ila 80 kilogram arasında olacağını belirtmektedir. Bu ağırlıkta bir kupayı futbolcuların şampiyonluk kutlamalarında havaya kaldırması imkansız olacağı için tasarım içi boş olacak şekilde üretilmiştir.

Kupanın İçinde Ne Kadar Saf Altın Bulunmaktadır?

Toplam ağırlığı 6,175 kilogram olan kupanın malahit taşları hariç tutulduğunda, altın alaşım kısmı yaklaşık 5 kilogram gelmektedir. Kullanılan altın 18 ayar olduğu için, kupanın içinde net olarak yaklaşık 4,93 kilogram (4.930 gram) saf altın yer almaktadır.

Maddi değerinin yanı sıra taşıdığı tarihi ve kültürel değer nedeniyle "paha biçilemez" olarak nitelendirilen bu orijinal kupa, FIFA kuralları gereği hiçbir ülkeye kalıcı olarak verilmemekte, Zürih'teki FIFA Müzesi'nde korunmaktadır. Şampiyon olan ülkeye ise sadece altın kaplama bronz bir replikası takdim edilmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER