2026 Dünya Kupası Kaç Kilo, Kaç KG, Kaç Gram? 2026 Dünya Kupası Ağırlığı Ne Kadar? 2026 Dünya Kupası Altın Mı?

Futbol dünyasının en prestijli turnuvası olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşacak takımın kaldıracağı ikonik kupanın fiziksel özellikleri, turnuva yaklaştıkça futbolseverler tarafından en çok merak edilen detaylar arasında yer alıyor. Dev organizasyonun ihtişamını yansıtan bu ödül, ağırlığıyla da dikkat çekiyor.
Peki, dünyanın en çok arzulanan bu ödülü tam olarak kaç kilo ağırlığındadır ve şampiyonlar podyumda nasıl bir yükü göğüslemektedir?
İtalyan heykeltıraş Silvio Gazzaniga tarafından tasarlanan mevcut FIFA Dünya Kupası kupası, taşınması ve havaya kaldırılması kolay olacak şekilde özel standartlarda üretilmiştir. Kupa, yapısında barındırdığı değerli madenler ve tabanındaki özel taşlar nedeniyle oldukça hatırı sayılır bir kütleye sahiptir.
2026 Dünya Kupası Kaç Kilo Ve Kaç Gramdır?
Orijinal FIFA Dünya Kupası kupasının resmi toplam ağırlığı tam olarak 6,175 kilogramdır (6 kilo 175 gram).
Kupanın bu ağırlığı, sadece yapımında kullanılan altın madeninden kaynaklanmaz.
Dünya Kupası Tamamen Som Altından Mı Yapılmıştır?
Dünya Kupası som altından yapılmıştır ancak içi tamamen dolu (masif) değildir; kupa içi boş (hollow) bir yapıya sahiptir.
Kupanın içinin boş bırakılmasının çok mantıklı bir sebebi vardır. Uzmanlar ve kimyagerler, eğer bu kupa içi tamamen dolu som altından yapılsaydı ağırlığının 70 ila 80 kilogram arasında olacağını belirtmektedir.
Kupanın İçinde Ne Kadar Saf Altın Bulunmaktadır?
Toplam ağırlığı 6,175 kilogram olan kupanın malahit taşları hariç tutulduğunda, altın alaşım kısmı yaklaşık 5 kilogram gelmektedir.
Maddi değerinin yanı sıra taşıdığı tarihi ve kültürel değer nedeniyle "paha biçilemez" olarak nitelendirilen bu orijinal kupa, FIFA kuralları gereği hiçbir ülkeye kalıcı olarak verilmemekte, Zürih'teki FIFA Müzesi'nde korunmaktadır. Şampiyon olan ülkeye ise sadece altın kaplama bronz bir replikası takdim edilmektedir.
Kaynak: Haber Merkezi