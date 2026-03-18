2026 Elazığ ve ilçeleri Ramazan Bayramı namaz saati: Ağın, Alacakaya, Arıcak, Baskil, Karakoçan, Keban, Kovancılar, Maden, Palu, Sivrice bayram namazı saat kaçta?
Ramazan Bayramı’na sayılı saatler kala, Elazığ ve ilçelerinde bayram namazı saatleri belli oldu. Bayram namazını camilerde cemaatle birlikte kılmak isteyen vatandaşlar, namazın saat kaçta başlayacağını merak ediyor. İşte, Elazığ ve ilçelerindeki Ramazan Bayramı namazı saatleri…
Elazığ'da Bayram Namazı Saat Kaçta?
Elazığ'da 20 Mart Cuma günü kılınacak Ramazan Bayramı namazı, sabah saat 06:57'de başlayacak. Sabahın erken saatlerinde camilere ve açık alanlara akın edecek vatandaşlar, bayram coşkusunu hep birlikte yaşayacak.
Elazığ İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri
Elazığ ve ilçelerinde bayram namazı saatlerinde bazı küçük farklılıklar olabilir. İşte Elazığ ve ilçelerindeki Ramazan Bayramı namaz saatleri:
Elazığ Merkez: 06:57
Ağın: 06:59
Alacakaya: 06:55
Arıcak: 06:53
Baskil: 06:59
Karakoçan: 06:54
Keban: 06:59
Kovancılar: 06:55
Maden: 06:55
Palu: 06:54
Sivrice: 06:57
Bayram namazı öncesinde camilerde yoğunluk yaşanması beklenirken, vatandaşların namaz vaktinden önce ibadet yerlerine gelmeleri tavsiye ediliyor.
