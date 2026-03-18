2026 Gaziantep ve ilçelerinde Ramazan Bayramı Namazı Saatleri: Araban, İslahiye, Karkamış, Nizip, Oğuzeli, Yavuzeli bayram namazı saat kaçta?

Gaziantep'te Bayram Namazı Kaçta Kılınacak?
20 Mart 2026 Perşembe günü Gaziantep'te Ramazan Bayramı namazı sabah 05:44'te cemaatle birlikte kılınacak. Sabahın erken saatlerinde camilere ve açık alanlara akın edecek Gaziantepliler, bayramın manevi atmosferini paylaşacak.
Gaziantep'in İlçelerinde Namaz Vakitleri
Gaziantep ve ilçelerinde namaz vakitlerinde ufak tefek farklılıklar olabilir. İşte Gaziantep ilçelerindeki Kurban Bayramı namazı saatleri:
Gaziantep Merkez: 07:04
Araban: 07.03
İslahiye: 07.07
Karkamış: 07.01
Nizip: 07.02
Nurdağı: 07.07
Oğuzeli: 07.03
Yavuzeli: 07.03
