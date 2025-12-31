2026 Hicri Yılbaşı Ne Zaman? Muharrem Ayı Ne Zaman? 2026 Hicri Yılbaşı Hangi Tarihte?
2026 Hicri Yılbaşı, yani Hicri takvime göre yeni yılın başlangıcı, ilk ay olan Muharrem ayının ilk gününe denk gelir. Bu tarihler her yıl ay takvimine göre değişir çünkü Hicri takvim, ayın evrelerine bağlıdır ve Miladi takvimden yaklaşık 10-12 gün daha kısadır.
2026 Hicri Yılbaşı Ne Zaman?
2026 yılı Hicri Yılbaşı, yani 1 Muharrem 1448, 16 Haziran 2026 Salı günü başlayacaktır.
Muharrem Ayı Ne Zaman?
Hicri yeni yılın başladığı Muharrem ayı, 2026'da 16 Haziran 2026 Salı günü başlayacak ve yaklaşık 30 gün devam edecektir.
2026 Hicri Yılbaşı Hangi Tarihte?
2026 Hicri Yılbaşı yani 1 Muharrem 1448, Miladi takvimde 16 Haziran 2026 tarihine denk geliyor.
Hicri takvim, ayın hilalinin görülmesine göre de yerel farklılık gösterebilir; bu nedenle resmi duyurular bazen bir gün ileri veya geri olarak açıklanabilir.
