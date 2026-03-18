2026 Kayseri’de Ramazan Bayramı Namazı Saat Kaçta? Kayseri Merkez ve İlçelerinde Bayram Namazı Vakitleri: İncesu, Bünyan, Develi, Yeşilhisar, Tomarza, Sarıoğlan, Sarız, Felahiye, Akkışla, Pınarbaşı, Özvatan, Yahyalı bayram namazı saat kaçta?

Kayseri'de Bayram Namazı Saat Kaçta?
Bayram namazı, güneşin doğuşundan yaklaşık 30-50 dakika sonra kılınıyor. 2025 yılı hesaplamalarına göre Kayseri'de bayram namazı 20 Mart Cuma günü saat 07.12'de kılınacak.
Kayseri İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri
Kayseri Merkez: 07.12
İncesu: 07.13
Bünyan: 07.11
Develi: 07.12
Yeşilhisar: 07.14
Tomarza: 07.11
Sarıoğlan: 07.10
Sarız: 07.08
Felahiye: 07.12
Akkışla: 07.10
Pınarbaşı: 07.08
Özvatan: 07:11
Yahyalı: 07.12
Bayram sabahı Kayseri genelinde camilerde manevi bir atmosfer oluşacak. Bayram namazını eda edecek vatandaşlar, namaz sonrası sevdikleriyle bayramlaşarak bu özel günün coşkusunu paylaşacak.
Kaynak: Haber Merkezi