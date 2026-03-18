GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,75
EURO
51,24
STERLİN
59,40
GRAM
7.170,25
ÇEYREK
11.832,16
YARIM ALTIN
23.585,44
CUMHURİYET ALTINI
46.970,09
YAŞAM Haberleri

2026 Kayseri’de Ramazan Bayramı Namazı Saat Kaçta? Kayseri Merkez ve İlçelerinde Bayram Namazı Vakitleri: İncesu, Bünyan, Develi, Yeşilhisar, Tomarza, Sarıoğlan, Sarız, Felahiye, Akkışla, Pınarbaşı, Özvatan, Yahyalı bayram namazı saat kaçta?

- Güncelleme Tarihi:

Kayseri’de Ramazan Bayramı namazı saati belli oldu. Bayram sabahı camilere akın edecek vatandaşlar, namaz vaktini merak ediyor. İşte, 2026 Ramazan Bayramı için Kayseri ve tüm ilçelerinde bayram namazı saati…

Kayseri'de Bayram Namazı Saat Kaçta?

Bayram namazı, güneşin doğuşundan yaklaşık 30-50 dakika sonra kılınıyor. 2025 yılı hesaplamalarına göre Kayseri'de bayram namazı 20 Mart Cuma günü saat 07.12'de kılınacak.

Kayseri İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri

Kayseri Merkez: 07.12

İncesu: 07.13

Bünyan: 07.11

Develi: 07.12

Yeşilhisar: 07.14

Tomarza: 07.11

Sarıoğlan: 07.10

Sarız: 07.08

Felahiye: 07.12

Akkışla: 07.10

Pınarbaşı: 07.08

Özvatan: 07:11

Yahyalı: 07.12

Bayram sabahı Kayseri genelinde camilerde manevi bir atmosfer oluşacak. Bayram namazını eda edecek vatandaşlar, namaz sonrası sevdikleriyle bayramlaşarak bu özel günün coşkusunu paylaşacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER