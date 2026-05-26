2026 Kırıkkale Kurban Bayram Namazı Saat Kaçta? Kırıkkale ve İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri: Keskin, Delice, Balışeyh, Sulakyurt, Karakeçili, Çelebi bayram namazı saat kaçta?
Ramazan Bayramı yaklaşırken, Kırıkkale'de bayram namazı saatleri belli oldu. Bayram namazını camilerde eda etmek isteyen vatandaşlar, "Bayram namazı saat kaçta kılınacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Kırıkkale ve ilçelerinde bayram namazı vakitleri…
Kırıkkale'de Bayram Namazı Saat Kaçta?
Kırıkkale'de 2026 Ramazan Bayramı'nın ilk günü bayram namazı saat 07:20'de kılınacak. Bayram sabahı camilere gelen vatandaşlar, birlik ve beraberlik içinde bayram coşkusunu paylaşacak.
Kırıkkale İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri
İlçelere göre bayram namazı saatlerinde birkaç dakikalık fark olabilir. İşte Kırıkkale'nin ilçelerindeki bayram namazı saatleri:
Kırıkkale Merkez: 05.56
Keskin: 05.56
Delice: 05.54
Balışeyh: 05.55
Karakeçili: 05.57
Çelebi: 05.57
Bayram namazını vaktinde eda etmek isteyen vatandaşların camilere erken saatlerde gitmeleri öneriliyor.
