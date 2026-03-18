2026 Kırklareli Ramazan Bayram Namazı Saat Kaçta? Kırklareli ve İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri: Lüleburgaz, Babaeski, Vize, Demirköy, Pınarhisar, Pehlivanköy bayram namazı saat kaçta?
Ramazan Bayramı’na saatler kala, Kırklareli’nde bayram namazı saatleri belli oldu. Bayram sabahı camilere gitmek isteyen vatandaşlar, “Bayram namazı saat kaçta kılınacak?” sorusunu merak ediyor. İşte, Kırklareli ve ilçelerinde bayram namazı vakitleri…
Kırklareli'de Bayram Namazı Saat Kaçta?
Kırklareli'de 2026 Ramazan Bayramı'nın ilk günü bayram namazı saat 07.46'da kılınacak. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camilere akın edecek ve bayram coşkusunu birlikte yaşayacak.
Kırklareli İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri
İlçelere göre bayram namazı saatlerinde birkaç dakikalık fark olabilir. İşte Kırklareli'nin ilçelerindeki bayram namazı saatleri:
Kırklareli Merkez: 07.46
Lüleburgaz: 07.46
Babaeski: 07.47
Vize: 07.44
Demirköy: 07.44
Pınarhisar: 07.45
Pehlivanköy: 07.47
Bayram namazını zamanında kılmak isteyen vatandaşların erken saatlerde camilere gitmeleri tavsiye ediliyor.
