2026 kış lastiği zorunluluğu ne zaman sona erecek? 2026 Yaz lastiğine geçiş tarihi açıklandı mı?

Havaların ısınmasıyla birlikte sürücüler, kış lastiği zorunluluğunun ne zaman sona ereceğini merak etmeye başladı. 15 Kasım itibarıyla başlayan kış lastiği uygulaması, sıcaklıkların artmasıyla birlikte gündemdeki yerini koruyor. Sürücüler, kış lastiği kullanımının hangi tarihte sona ereceğini araştırırken, “2025 Kasım ayında başlayan kış lastiği zorunluluğu ne zaman bitecek?” ve “2026 yaz lastiğine geçiş tarihleri açıklandı mı?” sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar…

Türkiye genelinde milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren zorunlu kış lastiği uygulamasında son günlere girildi. Şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlar için zorunlu olan, özel araçlar için ise güvenlik açısından tavsiye edilen kış lastiği uygulamasında geri sayım başladı. Baharın gelmesiyle birlikte sürücüler, yaz lastiklerine geçiş tarihine ilişkin detayları merak ediyor.15 Kasım'da başlayan ve olumsuz hava koşullarında güvenli sürüş sağlamak amacıyla yürürlüğe giren uygulama, havaların ısınmasıyla birlikte sona eriyor. Peki, 2026 kış lastiği zorunluluğu hangi tarihte sona erecek? Yaz lastiklerine geçiş ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

2026 KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Resmi takvime göre zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Nisan 2026 tarihinde sona erecek. Bu tarihten itibaren sürücüler yaz lastiklerine geçiş yapabilecek.

KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU?

Kış lastiği kullanımı; kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet gibi ticari araçlar ile şehirler arası yük ve yolcu taşıyan tüm ticari araçlar için zorunlu tutuluyor. Uygulama, 15 Kasım 2025 tarihinde başlamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi