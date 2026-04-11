2026 kış lastiği zorunluluğu ne zaman sona erecek? 2026 Yaz lastiğine geçiş tarihi açıklandı mı?
Havaların ısınmasıyla birlikte sürücüler, kış lastiği zorunluluğunun ne zaman sona ereceğini merak etmeye başladı. 15 Kasım itibarıyla başlayan kış lastiği uygulaması, sıcaklıkların artmasıyla birlikte gündemdeki yerini koruyor. Sürücüler, kış lastiği kullanımının hangi tarihte sona ereceğini araştırırken, “2025 Kasım ayında başlayan kış lastiği zorunluluğu ne zaman bitecek?” ve “2026 yaz lastiğine geçiş tarihleri açıklandı mı?” sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar…
Türkiye genelinde milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren zorunlu kış lastiği uygulamasında son günlere girildi. Şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlar için zorunlu olan, özel araçlar için ise güvenlik açısından tavsiye edilen kış lastiği uygulamasında geri sayım başladı. Baharın gelmesiyle birlikte sürücüler, yaz lastiklerine geçiş tarihine ilişkin detayları merak ediyor.15 Kasım'da başlayan ve olumsuz hava koşullarında güvenli sürüş sağlamak amacıyla yürürlüğe giren uygulama, havaların ısınmasıyla birlikte sona eriyor. Peki, 2026 kış lastiği zorunluluğu hangi tarihte sona erecek? Yaz lastiklerine geçiş ne zaman yapılacak? İşte detaylar…
2026 KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN SONA ERİYOR?
Resmi takvime göre zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Nisan 2026 tarihinde sona erecek. Bu tarihten itibaren sürücüler yaz lastiklerine geçiş yapabilecek.
KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU?
Kış lastiği kullanımı; kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet gibi ticari araçlar ile şehirler arası yük ve yolcu taşıyan tüm ticari araçlar için zorunlu tutuluyor. Uygulama, 15 Kasım 2025 tarihinde başlamıştı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”