2026 Konya’da Ramazan Bayram Namazı Saat Kaçta? Konya ve İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri: Ahırlı, Akören, Ereğli, Akşehir, Ilgın, Kulu, Cihanbeyli, Seydişehir, Beyşehir, Selçuklu, Meram, Karatay bayram namazı saat kaçta kılınacak?

2026 Konya'da Ramazan Bayram Namazı Saat Kaçta? Konya ve İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri
Ramazan Bayramı'na sayılı saatler kala, Konya'da bayram namazı saati belli oldu. Bayram namazını camilerde eda etmek isteyen vatandaşlar, "Konya'da” bayram namazı saat kaçta?" sorusunu araştırıyor. İşte Konya ve ilçelerinde bayram namazı vakitleri…
Konya'da Bayram Namazı Saat Kaçta?
Konya'da 2026 Ramazan Bayramı'nın ilk günü bayram namazı saat 07.24'te kılınacak. Bayram sabahı erken saatlerde camilere giden vatandaşlar, bayramın manevi atmosferini hep birlikte yaşayacak.
Konya İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri
İlçelere göre bayram namazı saatlerinde birkaç dakikalık farklılıklar olabilir. İşte Konya'nın ilçelerinde bayram namazı saatleri:
Konya Merkez: 07.24
Ahırlı: 07.25
Akören: 07.24
Akşehir: 07.28
Altınekin: 07.22
Beyşehir: 07.27
Bozkır: 07.25
Çeltik: 0727
Cihanbeyli: 07.22
Çumra: 07.23
Derbent: 07.26
Derebucak: 07.28
Doğanhisar: 07.27
Emirgazi: 07.18
Ereğli: 07.17
Güneysınır: 07.23
Hadim: 07.24
Halkapınar: 07.17
Hüyük: 07.27
Ilgın: 07.26
Kadınhanı: 07.25
Karapınar: 07.19
Kulu: 07.22
Sarayönü: 24
Selçuklu, Meram, Karatay: 07.24
Seydişehir: 07.26
Taşkent: 07.23
Tuzlukçu: 07.27
Yalıhüyük: 07.25
Yunak: 07.27
