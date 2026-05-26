2026 Kozan Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta Kılınacak? Kozan Ceyhan Adana Merkez, Ereğli, Alaplı, Devrek Çaycuma Gökçebey ve Diğer İlçelerde Bayram Namazı Vakitleri

Kozan’da Kurban Bayramı namazı saati belli oldu. Bayramın ilk sabahında camilere akın edecek vatandaşlar, bayram namazı saatini merak ediyor. İşte, 2026 Kurban Bayramı için Kozan ve Adana’nın diğer ilçelerinde kurban bayramı namazı saatleri…

Kozan'da Kurban Bayram Namazı Saat Kaçta 2026? Bayram namazı, güneş doğduktan yaklaşık 45-50 dakika sonra kılınır. 2026 yılı Kurban Bayramı için yapılan hesaplamalara göre Adana'da Kurban Bayramı Namazı 27 Mart Çarşamba günü saat 05.55'te eda edilecek. Kozan'da ise bayram namazına 05.52'de durulacak. Ceyhan ve Adana İlçelerinde Kurban Bayram Namazı Saatleri Merkez: 05.55 Aladağ: 05.54 Ceyhan: 05.53 Feke: 05.51 İmamoğlu: 05.53 Karaisalı: 05.56 Karataş: 05.56 Kozan Kurban Bayram Namazı saati 2026: 05:52 Pozantı: 05:56 Saimbeyli: 05:50 Tufanbeyli: 05.49 Yumurtalık: 05.54 Adana genelinde bayram sabahı camilerde manevi bir atmosfer yaşanacak.

