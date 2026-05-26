2026 Laçin Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta? Çorum Laçin Kurban Bayram Namazı vakti

Laçin Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta Kılınacak?
Bayram namazı, güneş doğduktan yaklaşık 45-50 dakika sonra kılınır. 2026 yılı Kurban Bayramı için yapılan hesaplamalara göre Laçin'de kurban bayram namazı 27 Mayıs Çarşamba günü saat 05:49'da eda edilecek.
Çorum İlçelerinde Kurban Bayram Namazı Saatleri
Çorum Merkez: 05.49
Alaca: 05.50
Bayat: 05.51
Boğazkale: 05.51
Dodurga: 05.49
İskilip: 05.50
Kargı: 05.49
Mecitözü: 05.48
Oğuzlar: 05.49
Ortaköy: 05.48
Osmancık: 05.49
Sungurlu 05.52
Uğurludağ: 05.51