2026 Manisa Kurban Bayram Namazı Saat Kaçta? Manisa Akhisar, Salihli, Kırkağaç, Saruhanlı, Kula, Turgutlu, Gördes, Köprübaşı, Demirci, Soma ve Gölmarmara Bayram Namazı Saatleri

Manisa'da Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta Kılınacak?
Bayram namazı, güneş doğduktan yaklaşık 45-50 dakika sonra kılınır. 2026 yılı Kurban Bayramı için yapılan hesaplamalara göre Manisa'da kurban bayram namazı 27 Mayıs Çarşamba günü saat 06.23'te eda edilecek.
Manisa İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri
Manisa Merkez (Şehzadeler/Yunusemre): 06.23
Akhisar: 06.21
Alaşehir: 06.20
Demirci: 06.18
Gölmarmara: 06.21
Gördes: 06.19
Kırkağaç: 06.21
Köprübaşı: 06.19
Kula: 06.19
Salihli: 06.21
Sarıgöl: 06.19
Saruhanlı: 06.23
Selendi: 06.17
Soma: 06.21
Turgutlu: 06.22
Bayram namazını vaktinde kılmak isteyen vatandaşların camilere erken saatlerde gitmeleri öneriliyor.