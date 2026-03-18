2026 Mardin bayram namazı saat kaçta? Kızıltepe, Nusaybin, Midyat, Artuklu ve ilçelerin bayram namazı saati 2026
Ramazan Bayramı’nın coşkusu tüm Türkiye’de olduğu gibi Mardin’de de yaşanacak. Bayram ibadetini camilerde cemaatle eda etmek isteyen vatandaşlar, namazın saat kaçta kılınacağını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Mardin ve ilçelerinde bayram namazı saatleri belli oldu.
Mardin'de Bayram Namazı Saat Kaçta?
20 Mart Cuma sabahı Mardin'de bayram namazı saat 06.51'de kılınacak. Sabahın erken saatlerinde camilere akın edecek olan vatandaşlar, bayram coşkusunu hep birlikte yaşayacak.
Mardin İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri
İşte Mardin'in ilçelerine göre bayram namazı saatleri:
Kızıltepe: 06.51
Nusaybin: 06.49
Midyat: 06.48
Dargeçit: 06.47
Derik: 06.52
Mazıdağı: 06.52
Ömerli: 06.50
Savur: 06.50
Bayram sabahı camilerde manevi bir atmosfer hâkim olacak.
