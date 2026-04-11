2026 mazot ve gübre desteği yattı mı? Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Mazot ve gübre ödemeleri sorgulama nasıl yapılır?

2026 mazot ve gübre desteğinin yatıp yatmadığı ve ödemelerin ne zaman hesaplara geçeceği üreticiler tarafından sıkça araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın 3 Nisan'da toplam 17 milyar 398 milyon 652 bin liralık tarımsal destek ödemesinin yatırıldığını açıklamasının ardından gözler mazot ve gübre desteği ödemelerine çevrildi. Üreticiler, "Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak, hangi tarihte ödenecek?” ve "Mazot ve gübre ödemeleri nasıl sorgulanır?” sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde...

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

2026 yılına ilişkin mazot ve gübre desteği ödeme tarihleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ödeme takvimini önümüzdeki günlerde duyurması bekleniyor.

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticiler, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle destek ödemelerini sorgulayabiliyor. Sorgulama işlemi için e-Devlet üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapılması yeterli oluyor. Bunun için vatandaşların e-Devlet şifresine sahip olması gerekiyor.

