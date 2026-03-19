2026 Muş Bayram Namazı Saat Kaçta? Muş ve İlçelerinde Bulanık Malazgirt Hasköy Korkut Varto Bayram Namazı Saatleri
Ramazan Bayramı’nın gelişiyle birlikte Muş’ta bayram namazı saatleri belli oldu. Bayram sabahı camilere gitmek isteyen vatandaşlar, “Muş’ta bayram namazı saat kaçta?” sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, Muş ve ilçelerinde bayram namazı vakitleri…
Muş'ta Bayram Namazı Saat Kaçta?
Muş'ta 2026 Ramazan Bayramı'nın ilk günü bayram namazı saat 06.48'de kılınacak. Sabahın erken saatlerinde camilerde toplanacak olan vatandaşlar, birlik ve beraberlik içinde bayram sevincini yaşayacak.
Muş İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri
Muş'un ilçelerinde bayram namazı vakitleri birkaç dakikalık farklarla değişiklik gösterebilir. İşte ilçelere göre bayram namazı saatleri:
Muş Merkez: 06.48
Bulanık: 06.45
Malazgirt: 06.44
Varto: 06.48
Hasköy: 06.47
Korkut: 06.47
Bayram namazını cemaatle birlikte kılmak isteyen vatandaşların, belirtilen saatten önce camilerde yerlerini almaları tavsiye ediliyor.
