2026 Nevşehir Ramazan Bayram Namazı Saat Kaçta? Nevşehir ve İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri: Avanos Hacıbektaş Kozaklı Ürgüp Acıgöl namaz saati
Ramazan Bayramı’na kısa bir süre kala, Nevşehir’de bayram namazı saatleri açıklandı. Bayram sabahı manevi huzuru camilerde yaşamak isteyen vatandaşlar, “Nevşehir’de bayram namazı saat kaçta?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Nevşehir ve ilçelerinde bayram namazı vakitleri…
Nevşehir'de Bayram Namazı Saat Kaçta?
Nevşehir'de 2026 Ramazan Bayramı'nın ilk günü bayram namazı saat 07:15'te kılınacak. Bayram sabahı camilere akın edecek vatandaşlar, bayramın coşkusunu hep birlikte paylaşacak.
Nevşehir İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri
İlçelere göre bayram namazı saatlerinde dakikalık farklılıklar olabilir. İşte Nevşehir'in ilçelerindeki bayram namazı vakitleri:
Nevşehir Merkez: 07.15
Avanos: 07.15
Hacıbektaş: 07.16
Kozaklı: 07.15
Ürgüp: 07.14
Acıgöl: 07.16
Bayram namazını vaktinde kılmak isteyen vatandaşlara, camilere erken gitmeleri tavsiye ediliyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”