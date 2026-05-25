2026 Niğde’de Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta? Niğde Merkez, Bor, Altunhisar ve Diğer İlçelerde Bayram Namazı Vakitleri

Kurban Bayramı namazı saati belli oldu. Bayramın ilk sabahında camilere akın edecek vatandaşlar, bayram namazı saatini merak ediyor. İşte, 2026 Kurban Bayramı için Niğde ve ilçelerinde bayram namazı saatleri…
Niğde'de Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta Kılınacak?
Bayram namazı, güneş doğduktan yaklaşık 45-50 dakika sonra kılınır. 2026 yılı Kurban Bayramı için yapılan hesaplamalara göre Niğde'de kurban bayram namazı 27 Mayıs Çarşamba günü saat 05.56'da eda edilecek.
Niğde İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri
Merkez: 05.56
Bor: 05.56
Altunhisar: 05.57
Çamardı: 05.55
Çiftlik: 05.56
Ulukışla: 05.58
Bayram sabahı Niğde genelinde camilerde manevi bir atmosfer yaşanacak.