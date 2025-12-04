GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

2026 Öğretmen Maaşı Ne Kadar Olacak? Yılbaşında Öğretmenlere Yüzde Kaç Zam Gelecek? Öğretmen ve Uzman Öğretmen Maaşı Hesaplama 2026

2026 Ocak ayında öğretmen maaşlarının ne kadar olacağı merak konusu olurken, enflasyon verileri doğrultusunda oluşan zamlı maaş tablosu da gündemin üst sıralarında yer aldı. Yeni başlayan öğretmenlerden uzman ve başöğretmenlere kadar tüm eğitim personeli, 2026'nın ilk maaş artışlarını araştırıyor. İşte tahmini zamlı maaşlar ve güncel hesaplamalar…

2026 Öğretmen Maaşları İçin Enflasyon Verileri Belirleyici Olacak

TÜİK'in açıkladığı Kasım 2025 enflasyon verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi aylık bazda %0,87, yıllık bazda ise %31,07 olarak gerçekleşti. Bu oranlar, 2025'in ikinci yarısına ait 6 aylık enflasyon farkının oluşmasında kritik rol oynayacak ve memur maaş katsayısının belirlenmesinde doğrudan etkili olacak.

Aralık ayı enflasyonu açıklandıktan sonra kesin rakamlar netleşecek olsa da, mevcut 5 aylık veri memurdan sağlık çalışanına, akademisyenden öğretmene kadar tüm kamu personelinde ciddi bir artış beklendiğini gösteriyor.

2026 Öğretmen Maaşı Ne Kadar Olacak?

Beş aylık enflasyon farkına göre memur ve memur emeklileri %17,57 oranında zammı şimdiden hak etmiş durumda. Bu artış toplu sözleşme zammıyla birleştiğinde 2026 öğretmen maaşları için oluşan tahmini tablo şöyle:

  • Öğretmen (Mevcut En Yüksek): 61.146 TL

  • Öğretmen (Zamlı Tahmini): 71.889 TL

  • Uzman Öğretmen (Mevcut En Yüksek): 67.776 TL

  • Uzman Öğretmen (Zamlı Tahmini): 79.684 TL

Bu tahminlere göre öğretmen maaşlarına ciddi bir artış yansıması bekleniyor.

2026 Memur ve Emekli Maaşlarında Son Durum

5 aylık enflasyon farkına göre:

  • En düşük memur maaşı: 60.366 TL

  • En düşük memur emeklisi maaşı: 27.651 TL

Aralık ayı verisiyle birlikte kesin zam oranı ve net maaşlar açıklanacak.

Kaynak: Haber Merkezi

