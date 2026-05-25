2026 Osmaniye ve ilçelerde Kurban Bayramı namazı saat kaçta? Kadirli, Düziçi, Hasanbeyli ve diğer ilçelerde bayram namazı saati 2026: Osmaniye ve ilçelerinde bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Osmaniye'de Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta Kılınacak?
Bayram namazı, güneş doğduktan yaklaşık 45-50 dakika sonra kılınır. 2026 yılı Kurban Bayramı için yapılan hesaplamalara göre Osmaniye'de kurban bayram namazı 27 Mayıs Çarşamba günü saat 05.51'de eda edilecek.
İşte Osmaniye'nin ilçelerine göre bayram namazı saatleri:
Merkez: 05.51
Bahçe: 05.50
Kadirli: 05.51
Düziçi: 05.50
Hasanbeyli: 05.50
Sumbas: 05.52
Toprakkale: 05.52
Bayram sabahı camiler dolup taşacak, vatandaşlar bayramın birlik ve beraberlik ruhunu yaşayacak.