2026 Osmaniye ve ilçelerde Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? Kadirli, Düziçi, Hasanbeyli ve diğer ilçelerde bayram namazı saati 2026: Osmaniye ve ilçelerinde bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Ramazan Bayramı’nın manevi coşkusu, Osmaniye’de de yaşanacak. Bayram namazını camilerde cemaatle birlikte kılmak isteyen vatandaşlar, bayram namazı saatini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2026 yılı namaz vakitlerine göre, Osmaniye ve ilçelerinde bayram namazı saatleri belli oldu.
Osmaniye'de Bayram Namazı Saat Kaçta?
20 Mart 2026 Cuma sabahı Osmaniye'de bayram namazı saat 07.08'de kılınacak. Sabahın erken saatlerinde camilere akın edecek vatandaşlar, bayram sevincini birlikte yaşayacak.
Osmaniye İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri
İşte Osmaniye'nin ilçelerine göre bayram namazı saatleri:
Merkez: 07.08
Bahçe: 07.07
Kadirli: 07.09
Düziçi: 07.08
Hasanbeyli: 07.07
Sumbas: 07.10
Toprakkale: 07.09
Bayram sabahı camiler dolup taşacak, vatandaşlar bayramın birlik ve beraberlik ruhunu yaşayacak.
Önemli Not:
