2026 Samsun Ramazan Bayram Namazı Saat Kaçta? Samsun ve İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri: Alaçam Asarcık Bafra Ayvacık Çarşamba Kavak Ladik Canik Salıpazarı Vezirköprü Terme Yakakent ve 19 Mayıs bayram namazı saati

2026 Samsun Ramazan Bayram Namazı Saat Kaçta? Samsun ve İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri
Ramazan Bayramı heyecanı yaklaşırken, Samsun’da bayram namazı saatleri belli oldu. Bayram sabahı camilere giderek ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, “Samsun’da bayram namazı saat kaçta?” sorusunu araştırıyor. İşte Samsun ve ilçelerinde bayram namazı saatleri…
Samsun'da Bayram Namazı Saat Kaçta?
Samsun'da 2026 Ramazan Bayramı'nın ilk günü bayram namazı saat 07.10'da kılınacak. Bayramın manevi atmosferini camilerde yaşamak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde bir araya gelecek.
Samsun İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri
Samsun'un ilçelerinde bayram namazı vakitlerinde dakikalık farklılıklar olabilir. İşte ilçelere göre bayram namazı saatleri:
Samsun Merkez:07.10
Canik: 07.11
Atakum: 07.11
Alaçam: 07.13
Asarcık: 07.10
Ayvacık: 07.08
Bafra: 07.12
Çarşamba: 07.08
Havza: 07.12
Kavak: 07.11
Ladik: 07.11
Salıpazarı: 07.08
Tekkeköy: 07.09
Terme: 07.07
Vezirköprü: 07.13
Yakakent: 07.13
19 Mayıs: 07.11
Bayram namazını vaktinde eda etmek isteyen vatandaşların, namazdan önce camilerde hazır bulunmaları öneriliyor.
Önemli Not:
