2026 Şanlıurfa Bayram namazı saat kaçta: Şanlıurfa ve İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri | Akçakale Birecik Bozova Ceylanpınar Halfeti Harran Siverek Hilvan Suruç ve Viranşehir bayram namazı saatleri
Ramazan Bayramı yaklaşırken, Şanlıurfa’da bayram namazı vakti belli oldu. Bayramın manevi atmosferini camilerde yaşamak isteyen vatandaşlar, “Şanlıurfa’da bayram namazı saat kaçta?” sorusunu araştırıyor. İşte Şanlıurfa ve ilçelerinde bayram namazı saatleri…
Şanlıurfa'da Bayram Namazı Saat Kaçta?
Şanlıurfa'da 2026 Ramazan Bayramı'nın ilk günü bayram namazı saat 06.58'de kılınacak. Bayram coşkusunu yaşamak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camilere akın edecek.
Şanlıurfa İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri
Şanlıurfa'nın geniş coğrafyasında ilçelere göre birkaç dakikalık farklılıklar olabilir. İşte Şanlıurfa'nın ilçelerindeki bayram namazı saatleri:
Şanlıurfa Merkez: 06.58
Akçakale: 06.58
Birecik: 07.02
Bozova: 06.59
Ceylanpınar: 06.53
Halfeti: 07.02
Harran: 06.57
Hilvan: 06.58
Siverek: 06.56
Suruç: 07.00
Viranşehir: 06.54
Bayram sabahı huzur içinde cemaatle birlikte namaz kılmak isteyen vatandaşların, belirtilen saatten önce camilere gitmeleri tavsiye ediliyor.
