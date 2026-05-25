2026 Sivas Kurban Bayram namazı saat kaçta: Sivas ve ilçelerinde bayram namazı saat kaçta? Zara, Suşehri, Şarkışla, Yıldızeli, Gemerek, Divriği, Kangal, Gürün, Hafik, İmranlı, Ulaş, Altınyayla, Doğanşar bayram namazı saati

Kurban Bayramı namazı saati belli oldu. Bayramın ilk sabahında camilere akın edecek vatandaşlar, bayram namazı saatini merak ediyor. İşte, 2026 Kurban Bayramı için Sivas ve ilçelerinde bayram namazı saatleri…
Sivas'ta Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta Kılınacak?
Bayram namazı, güneş doğduktan yaklaşık 45-50 dakika sonra kılınır. 2026 yılı Kurban Bayramı için yapılan hesaplamalara göre Sivas'ta kurban bayram namazı 27 Mayıs Çarşamba günü saat 05.42'te eda edilecek.
Sivas'ın geniş coğrafyasına yayılan ilçelerinde bayram namazı saatleri şu şekilde:
Sivas Merkez: 05.42
Akıncılar: 05.36
Altınyayla: 05.45
Zara:05.39
Suşehri: 05.37
Şarkışla: 05.46
Gemerek: 05.48
Divriği: 05.39
Kangal: 05.42
Koyulhisar: 05.38
Gürün: 05.44
Hafik: 05.41
Gölova: 05.35
İmranlı: 05.38
Yıldızeli: 05.44
Ulaş: 05.43
Doğanşar: 05.39
Ramazan Bayramı sabahı Sivas'ın dört bir yanında camiler dolup taşacak.