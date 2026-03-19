2026 Sivas Ramazan Bayram namazı saat kaçta: Sivas ve ilçelerinde bayram namazı saat kaçta? Zara, Suşehri, Şarkışla, Yıldızeli, Gemerek, Divriği, Kangal, Gürün, Hafik, İmranlı, Ulaş, Altınyayla, Doğanşar bayram namazı saati
Ramazan Bayramı coşkusu tüm yurtta olduğu gibi Sivas’ta da yaşanacak. Bayram namazını camilerde cemaatle eda etmek isteyen vatandaşlar, sabah saatlerini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı namaz vakitlerine göre Sivas ve ilçelerinde bayram namazı saati belli oldu.
Sivas'ta Bayram Namazı Saat Kaçta?
20 Mart 2026 Cuma sabahı Sivas'ta bayram namazı saat 07.06'da kılınacak.
Vatandaşlar erken saatlerde camilere akın edecek, bayramın manevi coşkusunu birlikte yaşayacak.
Sivas İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri
Sivas'ın geniş coğrafyasına yayılan ilçelerinde bayram namazı saatleri şu şekilde:
Sivas Merkez: 07.06
Akıncılar: 07.01
Altınyayla: 07.07
Zara:07.04
Suşehri: 07.02
Şarkışla: 07.09
Gemerek: 07.10
Divriği: 07.02
Kangal: 07.05
Koyulhisar: 07.03
Gürün: 07.05
Hafik: 07.05
Gölova: 07.05
İmranlı: 07.02
Yıldızeli: 07.08
Ulaş: 07.06
Doğanşar: 07.05
Ramazan Bayramı sabahı Sivas'ın dört bir yanında camiler dolup taşacak.
