2026 Tekirdağ bayram namazı saat kaçta? Çorlu, Çerkezköy, Süleymanpaşa, Kapaklı ve ilçelerin Ramazan Bayramı namazı saati 2026

Tekirdağ'da Bayram Namazı Saat Kaçta?
20 Mart 2026 Cuma sabahı Tekirdağ merkezde (Süleymanpaşa) bayram namazı saat 07.45'te kılınacak. Vatandaşlar erkenden camilere yönelerek bayram coşkusunu hep birlikte yaşayacak.
Tekirdağ İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri
Tekirdağ'ın tüm ilçelerinde Ramazan Bayramı namazı saatleri ise şöyle:
Terkirdağ Merkez: 04.45
Çorlu: 07.44
Çerkezköy: 07.43
Kapaklı: 07.43
Malkara: 07.47
Ergene: 07.44
Hayrabolu: 07.47
Saray: 07.44
Şarköy: 07.46
Marmaraereğlisi: 07.43
Ramazan Bayramı sabahı Tekirdağ'ın dört bir yanındaki camilerde manevi bir atmosfer hâkim olacak.
