2026 Tekirdağ bayram namazı saat kaçta? Çorlu, Çerkezköy, Süleymanpaşa, Kapaklı ve ilçelerin Ramazan Bayramı namazı saati 2026

Ramazan Bayramı’nın coşkusu Tekirdağ’da da hissedilecek. Bayram namazını cemaatle eda etmek isteyen vatandaşlar, camilere akın etmeye hazırlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan vakitlere göre Tekirdağ ve ilçelerinde bayram namazı saatleri belli oldu.

Tekirdağ'da Bayram Namazı Saat Kaçta?

20 Mart 2026 Cuma sabahı Tekirdağ merkezde (Süleymanpaşa) bayram namazı saat 07.45'te kılınacak. Vatandaşlar erkenden camilere yönelerek bayram coşkusunu hep birlikte yaşayacak.

Tekirdağ İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri

Tekirdağ'ın tüm ilçelerinde Ramazan Bayramı namazı saatleri ise şöyle:

Terkirdağ Merkez: 04.45

Çorlu: 07.44

Çerkezköy: 07.43

Kapaklı: 07.43

Malkara: 07.47

Ergene: 07.44

Hayrabolu: 07.47

Saray: 07.44

Şarköy: 07.46

Marmaraereğlisi: 07.43

Ramazan Bayramı sabahı Tekirdağ'ın dört bir yanındaki camilerde manevi bir atmosfer hâkim olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

