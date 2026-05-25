2026 Tekirdağ kurban bayram namazı saat kaçta? Çorlu, Çerkezköy, Süleymanpaşa, Kapaklı ve ilçelerin Kurban Bayramı namazı saati 2026

Kurban Bayramı namazı saati belli oldu. Bayramın ilk sabahında camilere akın edecek vatandaşlar, bayram namazı saatini merak ediyor. İşte, 2026 Kurban Bayramı için Tekirdağ ve ilçelerinde bayram namazı saatleri…
Tekirdağ'da Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta Kılınacak?
Bayram namazı, güneş doğduktan yaklaşık 45-50 dakika sonra kılınır. 2026 yılı Kurban Bayramı için yapılan hesaplamalara göre Tekirdağ'da kurban bayram namazı 27 Mayıs Çarşamba günü saat 06.18'te eda edilecek.
Tekirdağ'ın tüm ilçelerinde Ramazan Bayramı namazı saatleri ise şöyle:
Terkirdağ Merkez: 06.18
Çorlu: 06.16
Çerkezköy: 06.15
Kapaklı: 06.15
Malkara: 06.20
Ergene: 06.16
Hayrabolu: 06.19
Saray: 06.15
Şarköy: 06.20
Marmaraereğlisi: 06.16
Ramazan Bayramı sabahı Tekirdağ'ın dört bir yanındaki camilerde manevi bir atmosfer hâkim olacak.