2026 Tufanbeyli Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta Kılınacak? Tufanbeyli Kozan Ceyhan Adana Merkez, Ereğli, Alaplı, Devrek Çaycuma Gökçebey ve Diğer İlçelerde Bayram Namazı Vakitleri

Tufanbeyli’de Kurban Bayramı namazı saati belli oldu. Bayramın ilk sabahında camilere akın edecek vatandaşlar, bayram namazı saatini merak ediyor. İşte, 2026 Kurban Bayramı için Tufanbeyli ve Adana’nın diğer ilçelerinde kurban bayramı namazı saatleri…

Tufanbeyli Kurban Bayram Namazı Saat Kaçta 2026?

Bayram namazı, güneş doğduktan yaklaşık 45-50 dakika sonra kılınır. 2026 yılı Kurban Bayramı için yapılan hesaplamalara göre Adana'da Kurban Bayramı Namazı 27 Mart Çarşamba günü saat 05.55'te eda edilecek. Tufanbeyli'de ise bayram namazına 05.49'da durulacak.

Ceyhan ve Adana İlçelerinde Kurban Bayram Namazı Saatleri

Merkez: 05.55

Aladağ: 05.54

Ceyhan: 05.53

Feke: 05.51

İmamoğlu: 05.53

Karaisalı: 05.56

Karataş: 05.56

Kozan: 05:52

Pozantı: 05:56

Saimbeyli: 05:50

Tufanbeyli Kurban Bayram Namazı saati 2026: 05.49

Yumurtalık: 05.54

Adana genelinde bayram sabahı camilerde manevi bir atmosfer yaşanacak.

