2026 Tunceli Bayram Namazı Saat Kaçta? Tunceli ve İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri: Çemişgezek Hozat Nazımiye Ovacık Pertek ve Pülümür bayram namazı saati

Tunceli'de Bayram Namazı Saat Kaçta?
Tunceli'de 2026 Ramazan Bayramı'nın ilk günü bayram namazı saat 06.56'da kılınacak. Bayram coşkusunu cemaatle birlikte yaşamak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camilere yöneliyor.
Tunceli İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri
İlçelere göre namaz vakitlerinde küçük farklılıklar olabilir. İşte Tunceli'nin ilçelerindeki bayram namazı saatleri:
Tunceli Merkez: 06.56
Çemişgezek: 06.59
Hozat: 06.57
Nazımiye: 06.55
Ovacık: 06.57
Pertek: 06.57
Pülümür: 06.55
Bayram namazına katılacak vatandaşların, belirtilen saatten önce camilerde yerlerini almaları öneriliyor.
Kaynak: Haber Merkezi