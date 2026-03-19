2026 Uşak Bayram Namazı Saat Kaçta? Uşak ve İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri: Banaz Eşme Karahallı Sivaslı ve Ulubey bayram namazı saati

Uşak'ta Bayram Namazı Saat Kaçta?
Uşak'ta 2026 Ramazan Bayramı'nın ilk günü bayram namazı saat 07.36'da kılınacak. Bayram sevincini paylaşmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camilerde buluşacak.
Uşak İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri
İlçelere göre namaz vakitlerinde dakikalık farklar olabilir. İşte Uşak'ın ilçelerindeki bayram namazı saatleri:
Uşak Merkez: 07.36
Banaz: 07.35
Eşme: 07.38
Karahallı: 07.36
Sivaslı: 07.35
Ulubey: 07.37
Bayram namazını cemaatle eda etmek isteyen vatandaşların, belirtilen saatten önce camilerde yerlerini almaları öneriliyor.
Kaynak: Haber Merkezi